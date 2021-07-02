Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderdiği 'Hope’ (Umut) adı verilen uydu aracının kızıl gezegenin atmosferindeki kesintili auroralarından ilk görüntülerini yayımlandı.

Geçen şubat ayından beri Mars'ın yönergesine girmeye başaran Hope, gerçekleştirdiği ilk görevinde atmosferden 3 fotoğraf çekti.

Aracın dijital kamerası, kızıl gezegenin atmosferinin kesin ve ayrıntılı bir resmini gösteren, 'mavi, yeşil ve kırmız' renklerinden oluşan 3 görünür spektrumu çekti.

Aurora, yüksek enerjili parçacıkların atmosferle çarpışarak havadaki enerjiyi atomlara dönüştürüp parlayarak ortaya çıkar. Dünya'da bu enerji parçacıkları kutuplara doğru yönelir ancak Mars'ta Dünya'daki benzer manyetik alanı yok.

Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Mektum, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İnsanlık tarihinde ilk defa, Hope aracı – ilk Arap ve İslami araç - kızıl gezegende, gizlenmiş şafağı (Discrete Aurora) görüntüledi" ifadelerini kullandı.









Hope aracına ait resmi Twitter hesabından yapılan bir dizi paylaşımda ise, fotoğrafların 22 ve 23 Nisan işe 5 Mayıs'ta çekildiği belirtilirken, paylaşımlarda, Hope aracının ultraviyole spektrometresi tarafından ölçüldüğü gösteren, Mars'ı çevreleyen, dalga boyu 103.4 nanometre olan atomik oksijen emisyonları görülüyor.

Başka bir paylaşımda ise, fotoğrafların istisnai ve emsalsiz olduğu, bu olgunun fotoğraflarının ilk kez bu kadar yüksek çözünürlükle çekildiği belirtildi.

​Üçüncü bir paylaşımda ise, kızıl gezegeni alacakaranlıkta gösterdiği ifade edilerek "Ayrı bir alacakaranlık olan karanlık (gece) tarafta ışık noktalarını görebiliriz" denildi.



