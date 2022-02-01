Futbol Bafetimbi Gomis bugün İstanbul'a geliyor

Bafetimbi Gomis bugün İstanbul'a geliyor

Futbol

Bafetimbi Gomis bugün İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, bu akşam İstanbul'da olacak. Gomis, Twitter hesabından gelişini müjdeledi.

01 Şubat 2022, Salı 15:49 Son Güncelleme:
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Galatasaray yıldız golcüsüne kavuşuyor. Bafetimbi Gomis ile her konuda anlaşıldı ve Fransız oyuncu bugün İstanbul'da olacak.


Ajansspor'un haberine göre Gomis'in inişi saat 17.00'de gerçekleşecek.

Twitter hesabından taraftara mesaj gönderen Gomis, "Benim için değerli olan insanların yanında olmak ve bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul'a geliyorum" dedi.


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