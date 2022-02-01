Galatasaray yıldız golcüsüne kavuşuyor. Bafetimbi Gomis ile her konuda anlaşıldı ve Fransız oyuncu bugün İstanbul'da olacak.





Ajansspor'un haberine göre Gomis'in inişi saat 17.00'de gerçekleşecek.

Twitter hesabından taraftara mesaj gönderen Gomis, "Benim için değerli olan insanların yanında olmak ve bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul'a geliyorum" dedi.



