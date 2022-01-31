Bafetimbi Gomis 'gol bonusu' sayesinde ikna oldu
Galatasaray ile Bafetimbi Gomis'in yolları bir kez daha kesişti. Gomis, Galatasaray'la görüşürken ücret konusunda sıkıntılar yaşanmıştı ancak 4 günlük pazarlıkların sonunda bu sıkıntı, bonuslarla çözüldü.
31 Ocak 2022, Pazartesi 11:14 Son Güncelleme:
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Gomis ile Galatasaray anlaştı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan taraflar, sözleşme şartlarında orta yolu buldu.
Galatasaray, Gomis'e sezonun geri kalanı için 650 bin euro maaş ödeyecek.
Ayrıca Fransız oyuncu 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak ve Gomis, 1.5 sene için toplamda 1.5 milyon euro kazanacak.
Bafetimbi Gomis, İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın Antalya kampına katılacak.
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