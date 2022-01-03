Bafetimbi Gomis Konyaspor ile görüşüyor

Fanatik'te yer alan habere göre, Bafetimbi Gomis Konyaspor yolunda. Galatasaray performansıyla hala akıllarda olan eski gol kralı, daha sonra 6 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a transfer olmuştu.

Al Hilal'de forma giyen oyuncu 142 maçta 104 gol 16 asistle oynadı.

Fransız golcü kariyerinin son dönemlerinde bir kez daha Türkiye'nin yolunu tutabilir.

İlhan Palut'un istediği Gomis, bonservissiz gelecek.