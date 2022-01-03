Futbol Bafetimbi Gomis Konyaspor ile görüşüyor

Bafetimbi Gomis Konyaspor ile görüşüyor

Futbol

Bafetimbi Gomis Konyaspor ile görüşüyor

Süper Lig'de oynadığı sadece 1 sezonda büyük izler bırakan eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, 36 yaşında lige geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli golcünün Konyaspor ile teması var.

03 Ocak 2022, Pazartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Fanatik'te yer alan habere göre, Bafetimbi Gomis Konyaspor yolunda. Galatasaray performansıyla hala akıllarda olan eski gol kralı, daha sonra 6 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a transfer olmuştu.

Al Hilal'de forma giyen oyuncu 142 maçta 104 gol 16 asistle oynadı.

Fransız golcü kariyerinin son dönemlerinde bir kez daha Türkiye'nin yolunu tutabilir.

İlhan Palut'un istediği Gomis, bonservissiz gelecek.

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