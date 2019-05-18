Bafra'da 11 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu
Samsun'un Bafra ilçesinde 11 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti
Olay, Ağıllar Mahallesi'nde meydana geldi.
11 yaşındaki Ahmet Bayrak, amcasının oğlu ile bisiklete binip kanala gitti. Küçük çocuk “Kanala girilmez” tabelasına ip bağlayıp kanala girdi.
İP ELİNDEN KAÇTI
İpi elinden kaçırarak 500 metre kadar ileriye sürüklendi. Amcasının oğlu eve koşup haber verdi.
Çocuğun ailesi olay yerine gelip Ahmet Bayrak'ı sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerince küçük çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA