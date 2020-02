Akademi Ödülleri’nin göstergelerinden sayılan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, önceki gece Londra’da Royal Albert Hall’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 73'üncü kez düzenlenen ödüllere damgasını vuran film, Sam Mendes’in imzasını taşıyan ‘1917’ oldu. Film, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi İngiliz Filmi’nin de aralarında olduğu yedi dalda ödül kazandı. Film, 1. Dünya Savaşı’nda bir grup askerin üstlendiği çok tehlikeli bir görevi konu alıyor. Mendes, filmi büyük babasının savaş deneyimlerinden yola çıkarak ve uzun planlarla çekmişti. “1917”nin ilgi çeken başarılarından biri de ünlü görüntü yönetmeni Roger Deakins’ın bu filmdeki takdir gören çalışmasıyla beşinci kez En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’ne uzanması oldu.





Sürprizsiz ödüller

Renée Zellweger





Renée Zellweger, “Judy”deki Judy Garland performansıyla sürpriz olmayan bir şekilde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne uzandı. Sürprizsiz diğer bir karar ise Joaquin Phoenix’in ‘Joker’le En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmesiydi. Laura Dern, “Marriage Story”deki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde ödül “Once Upon a Time in Hollywood”daki performansıyla Brad Pitt’e verildi. Yılın en çok konuşulan filmlerinden Cannes’dan Altın Palmiye Ödüllü Bong Joon Ho imzalı Güney Kore yapımı ‘Parasite’ ise Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini aldı.





The Irishman boş döndü

Martin Scorsese’nin eleştirmenlerin gözdesine dönüşen mafya epiği “The Irishman”, 10 dalda aday olduğu BAFTA Ödülleri’nden eli boş döndü.

BAFTA’da ödüllerin dışında konuşulan diğer konu adaylar açıklandığından beri süren beyaz ağırlığıydı. 20 oyunculuk adayının tamamen beyazlardan oluşması ve En İyi Yönetmen dalında yedi yıldır hiçbir kadının aday gösterilmemiş olması, BAFTA’yı eleştiri oklarının hedefi haline getirmişti. Nitekim ödül gecesinde bazı konuşmacılar bu konuya da değindiler. Joaquin Phoenix konuşmasında “Beyaz olmayan insanlara verilen mesaj net: Burada hoş karşılanmıyorsunuz” diyerek durumu eleştirdi. Adaylardan Scarlett Johansson ise “Birçok kadın bu yıl harika filmler çektiler. Burada temsil bulmamaları açıkça sistematik bir probleme işaret ediyor” dedi.





1917'nin yönetmeni Sam Mendes, 'En İyi Yönetmen' ödülünün sahibi oldu.





EN İYİ FİLM: 1917

EN İYİ YÖNETMEN: Sam Mendes, 1917

EN İYİ KADIN OYUNCU: Renée Zellweger, Judy

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Laura Dern, Marriage Story

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Joaquin Phoenix, Joker





EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ BELGESEL: For Sama

EN İYİ ANİMASYON FİLM: Klaus

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Bong Woon Ho, Parasite

Bong Woon Ho





EN İYİ UYARLAMA SENARYO: Taika Waititi, Jojo Rabbit

EN İYİ ORİJİNAL MUZİK: Hildur Gudnadottir, Joker

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM: Parasite

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ: 1917

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ: Roger Deakins, 1917

EN İYİ DÜZENLEME: Andrew Buckland, Michael McCusker - Le Mans ’66

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI: Dennis Gassner, Lee Sandales - 1917

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: Jacqueline Durran, Little Women

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ: Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan - Bombshel

EN İYİ SES TASARIMI: Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson - 1917

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI: Bait - Mark Jenkin (Yazar/Yönetmen), Kate Byers, Linn Waite (Yapımcı)

EN İYİ İNGİLİZ KISA ANİMASYONU: Grandad Was A Romantic, Maryam Mohajer

EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ: Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ: Micheal Ward