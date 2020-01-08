Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar için süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla prim borcu olan Bağ-Kurlu ve GSS'liler sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek.

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kurlu olup prim borcu bulunanlara yönelik adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, prim borcu bulunan Bağ-Kurlu ya da GSS'liler 31/12/2020 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak.



