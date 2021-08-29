Bağ-Kur’luya iyi haber! Ceza yok! 1151 TL…

Tarım işleri mevsimlik olduğundan tarımda sürekli çalışan işçi yok denecek kadar az. Tarım işlerinin neredeyse tamamı süreksiz çalışmayla yapılıyor. Tarım işçisi iş bulduğu zaman çalışır, iş bulamadığında boşta kalır. Bu nedenle; tarımda gündelikçi olarak çeşitli kişilere ait tarlalarda, arazi ve bahçelerde çalışan çok sayıda işçi olduğunu herkes bilir. Özellikle mevsimlik tarım işçileri, üretim takvimini takip ederek oradan oraya taşınır.

DÖNEMSEL ÇALIŞIYOR

Aynı şekilde orman işlerinde süreksiz çalışanlar ve orman köylüleri de tarım işçileri gibi süreksiz çalışıyorlar. Tarım ve orman işçilerinin pek çok sorunu var ama sosyal güvenlik sorunu bunların başında geliyor. Gelirin olmadığı dönemde ödenemeyen primler hem devlet destekli sağlık hizmeti almayı engelliyor hem de emeklilik için gerekli prim zamanında tamamlanamıyor. Prim ödemedeki bu zorluğun önüne geçmek için yeni bir düzenleme yapıldı.

GECIKME CEZASI OLMAYACAK

Düzenlemeye göre; aylık ödenmesi gereken Bağkur primleriyle Genel Sağlık Sigortası primi yılda iki kez toptan ödenebilecek. Ocak-haziran dönemi primleri temmuz sonuna kadar, temmuz-aralık dönemi primleri de takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar ödenebilecek. Bu düzenlemeyle tarım sigortalılarının ürün satışı ile gelir elde ettikleri ve ödeme güçlerinin arttığı dönemlerde sigorta primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmadan ödeyebilmelerine imkan sağlandı. Bir başka deyişle bu kapsamdaki kişiler, primleri ellerine para geçince yatıracaklar. Yine ‘Ek Madde 5’ kapsamındaki tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanların ödeyeceği prim de belirtilen dönemlerde ödenebilecek. Ek-5 kapsamında bu yıl 28 gün için prim ödeyen 30 gün prim ödemiş sayılıyor ve ödenen primler SSK’ya (4/A) sayılıyor. Bu yıl için aylık prim tutarı ise 1.151 lira.