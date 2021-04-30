Bağcıklarımı bağlıyorum

MALZEMELER

Renkli kartonlar, bağcık, makas, kalem, delgeç.

NASIL OYNANIR?

Renkli kartonlardan sağ ve sol olmak üzere 2 ayakkabı şekli çizin ve kesin. Delgeç veya sivri bir cisim yardımıyla bağcık deliklerini açın. Çocuğunuzdan bağcık bağlamayı önce siz gösterdikten sonra bağcıkları bu deliklerden geçirerek pratik yapmasını isteyin.