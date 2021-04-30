Bağcıklarımı bağlıyorum
Ayakkabı bağcıklarını bağlamak birçok okul öncesi yaş çocuğu için oldukça karmaşık. Çünkü bağcık bağlamak hem bilişsel hem de ince motor gelişimi gerektiren bir aktivitedir. Bu oyun çocukların bu iki alanında gelişim göstermesine yardımcı olacaktır.
30 Nisan 2021, Cuma 12:31 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Renkli kartonlar, bağcık, makas, kalem, delgeç.
NASIL OYNANIR?
Renkli kartonlardan sağ ve sol olmak üzere 2 ayakkabı şekli çizin ve kesin. Delgeç veya sivri bir cisim yardımıyla bağcık deliklerini açın. Çocuğunuzdan bağcık bağlamayı önce siz gösterdikten sonra bağcıkları bu deliklerden geçirerek pratik yapmasını isteyin.