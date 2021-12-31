Türkiye Bağcılar'da 4 katlı binada yangın

Bağcılar'da 4 katlı binada yangın

Türkiye

Bağcılar'da 4 katlı binada yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 4 katlı binanın 4'ncü katında yangın çıktı. Yangının çıktığı dairedeki anne, 3 çocuğu ile birlikte hızla binayı terk etti. Alt katında yaşayan kayınvalidesi ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

31 Aralık 2021, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
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Bağcılar Fatih Mahallesi 1792 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4'ncü katında Yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangının çıktığı dairede yaşayan kadın, dumanları gördükten sonra 3 çocuğunu alarak binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada, yangının çıktığı dairenin alt katında yaşayan Nebahat İ., fenalaştı. Vatandaşlar tarafından binadan çıkarılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Yangın, çevredeki binalardan ve sokaktan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla da görüntülendi.

DHA


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