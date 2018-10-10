Bağcılar’da dün yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çökme riski meydana gelen 5 katlı bir bina tahliye edilerek, binanın yıkım çalışmalarına başlanmıştı. Gece geç saatlere kadar süren yıkım çalışmalarında 5 binanın üç katının yıkım işlemi tamamlandı.

Bugün binanın yıkım çalışması devam ederken, yanında bulunan bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Boşaltılan binalardaki vatandaşlar belediye tarafından otellere yerleştirildi.

Geceyi Bağcılar Belediyesi tarafından tahsis edilen otellerde ve akrabalarının yanında geçiren bina sakinleri, sabahın erken saatlerinde evlerinin önüne geldi. Evlerinin son durumu karşısında üzüntü yaşayan bina sakinlerinin Bağcılar Belediyesi tarafından tüm zararının karşılanacağı ifade edildi. İHA