Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı ve panoda patlamalar oldu.

Kıvılcımlar saçan ve patlamalar yaşanan panodan yükselen dumanlar kısa sürede tüm binaya yayıldı.

21 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ve apartmanda mahsur kalanları tahliye etti.

Olay yerine sevk edilen onlarca ambulansa taşınarak, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 15'i çocuk 21 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi.

21 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.

ÜSEYİN COŞKUN / İSTANBUL (DHA)



