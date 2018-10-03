Olay, saat 00:30 sıralarında Bağcılar Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir vatandaş cadde üzerinde seyir halinde olan kamyon kasasında bulunan ve içerisinde yabancı uyruklu mültecileri fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar kamyonu durdurarak polis ekiplerinin olay yerine gelmesini bekledi. Olay sonrası kamyon sürücüsü kaçarken, Polis ekipleri kamyonette yaptığı incelemeler sonucunda, kamyon kasasında balık istifi halinde Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 42 kişi ile karşılaştı.

Pakistanlı mültecilerin bulunduğu kamyon polis tarafından Bağcılar Polis Merkezine götürüldü.

KAMYON ŞOFÖRÜ KAÇTI

42 Pakistan uyruklu kaçak göçmenin Bağcılar Polis Merkezi’nde ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Kamyon şoförü olay sonrası kaçarken, polis ekipleri yakalanması için çevrede operasyon başlattı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.