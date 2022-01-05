Türkiye Bağcılar’da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti

Bağcılar’da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti

Türkiye

Bağcılar’da komşuların çamaşır asma kavgası kanlı bitti

Bağcılar’da iki komşu ve yakınları arasında çıkan çamaşır asma kavgasında Recep T. silahla vurularak yaralandı. Kavgaya karışan şüphelilerin olay yerinden kaçış anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 00:05 Son Güncelleme:
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Olay, saat 19.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 4 katlı binada oturan Ramazan T. ile komşuları arasında çamaşır asma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede akrabaların da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada olay yerine gelen taraflardan birinin yakını silahını çıkararak ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Ramazan T’nin kardeşi Recep T. ayağından vurulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Recep T.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin olay yerinden kaçış anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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