Türkiye Bağcılar'da korkutan göçük! 2 bina tahliye edilecek...

Bağcılar'da korkutan göçük! 2 bina tahliye edilecek...

Türkiye

Bağcılar'da korkutan göçük! 2 bina tahliye edilecek...

Bağcılar'da 3 katlı bir binanın bahçesinde göçü meydana geldi. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler bölgeye geldi. Ekiplerin incelemesi sonunda göçüğün yaşandığı iki binanın tahliye edileceği öğrenildi.

03 Şubat 2022, Perşembe 07:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay saat 01.00’da Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde 552. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binanın bahçesinde bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçmenin olduğunu fark eden bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün yaşandığı bahçede inceleme gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken göçüğün meydana geldiği bahçedeki iki binanın tahliye edilmesi bekleniyor.

Olayın meydana geldiği sokakta yaklaşık 1,5 ay önce göçük meydana gelmişti. İtfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinde iki binayı tahliye etmişti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


İHA


İlgili Haberler
Son dakika depremleri: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Antalya, Adana ve Mersin'de de hissedildi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İşten eve gelen adam hayatının şokunu yaşadı!