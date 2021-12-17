Yangın, saat 16.45 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinin zemin katında çıktı. Elektrikçi dükkanında başlayan yangın nedeniyle 4 katlı iş merkezini dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, bina içinde inceleme yaptı.

Yangının çıktığı iş merkezine yakın bir yerde çalışan Yılmaz Yakup Çebioğlu, "Ofisten çıkıp baktım dumanlar bayağı yükselmiş. İtfaiye kısa sürede geldi hemen müdahale ettiler ama mahalleyi duman kapladı. Hemen söndürdüler, yukarı katlardan insanları kurtardılar" diye konuştu.

DHA