Türkiye Bağcılar’da oto galerisine silahlı baskın

Bağcılar’da oto galerisine silahlı baskın

Türkiye

Bağcılar’da oto galerisine silahlı baskın

Bağcılar’da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

13 Kasım 2021, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Bir araç ile gelen saldırganlar otomobil galerisinde bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal, Polat ve Engin D. hayatını kaybetti Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

DHA

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