Bağcılar’da oto galerisine silahlı baskın

Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Bir araç ile gelen saldırganlar otomobil galerisinde bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal, Polat ve Engin D. hayatını kaybetti Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

DHA