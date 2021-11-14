Türkiye Bağcılar'da patlama! 6 kişi binada mahsur kaldı

Bağcılar'da patlama! 6 kişi binada mahsur kaldı

Türkiye

Bağcılar'da patlama! 6 kişi binada mahsur kaldı

İstanbul Bağcılar'da bir binadaki patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı.

14 Kasım 2021, Pazar 09:20 Son Güncelleme:
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İstanbul Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.



Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

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