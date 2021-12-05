Türkiye Son dakika: Bağcılar'da patlama! Binada yangın çıktı, ekipler sevk edildi

Son dakika: Bağcılar'da patlama! Binada yangın çıktı, ekipler sevk edildi

Türkiye

Son dakika: Bağcılar'da patlama! Binada yangın çıktı, ekipler sevk edildi

İstanbul Bağcılar'da, binanın 3'üncü katında oldu. Patlama nedeniyle binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

05 Aralık 2021, Pazar 11:14 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre olay, Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Sabah saatlerinde binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polisin ve itfaiyenin patlamanın ve yangının çıkış sebebine yönelik incelemeleri sürüyor.



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