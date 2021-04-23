Türkiye Bağcılar'da patlama sonrası yangın çıktı! Pencereler caddeye uçtu

Bağcılar'da patlama sonrası yangın çıktı! Pencereler caddeye uçtu

Türkiye

Bağcılar'da patlama sonrası yangın çıktı! Pencereler caddeye uçtu

Bağcılar'da ambalaj üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda pencereler caddeye savruldu. Patlamayı 5 sokak ilerideki evinden duyan vatandaş 'Sanki uçakların sonik patlaması gibi. Ben 5 sokak ileride oturuyorum. Evler sallandı, binalar sallandı. ' dedi.

23 Nisan 2021, Cuma 07:31 Son Güncelleme:
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Bağcılar’da 2 katlı iş yerinin 2'inci katında bulunan pres makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın pencereleri caddeye fırlarken, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldi.



Patlama saat 05.20 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesinde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

PENCERELER CADDEYE FIRLADI

İş yerinde, patlamanın şiddetiyle pencereler caddenin ortasına kadar fırladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinin kapalı olması ve içeride kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı engelledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın henüz belirlenemeyen bir sebeple pres makinesinden kaynaklandığı belirtildi.

"SONİK PATLAMASI GİBİYDİ"

Patlamayı 5 sokak ilerideki evinden duyan ve sesine uyanan Muhammet Akarsu şu ifadeleri kullandı:

﻿﻿﻿﻿"O sırada ben evimde uyuyordum. Öyle bir patlama sesi geldi ki, sanki uçakların sonik patlaması gibi. Ben 5 sokak ileride oturuyorum. Evler sallandı, binalar sallandı. O derece patlama sesi geldi. Kalkıp geldiğimizde buraya, giriş katlardaki dükkanların camları patlamıştı, diğer dükkanları camları patlamıştı. Gerçekten bir bomba düşmüş gibi patladı. Yani çok şiddetliydi. Basınçlı bir patlamaydı"


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