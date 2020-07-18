Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Göğsünden yaralanan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Seyir halindeki araca ateş açıldı

Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi. Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı.

Bir polisimiz şehit oldu

Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi olan polis memuru E.G, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

3 şüpheli gözaltına alındı

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.Operasyonda S.B. (19), O.I. (17)ve A.A. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.