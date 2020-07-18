Bağcılar'da polislere silahlı saldırı! 1 polis memuru şehit oldu
İstanbul Bağcılar'da polislere düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki memur hafif şekilde yaralandı. Durumu ağır olan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
18 Temmuz 2020, Cumartesi 14:41 Son Güncelleme:
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Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Göğsünden yaralanan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Seyir halindeki araca ateş açıldı
Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi. Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı.
Bir polisimiz şehit oldu
Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi olan polis memuru E.G, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
3 şüpheli gözaltına alındı
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.Operasyonda S.B. (19), O.I. (17)ve A.A. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.
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