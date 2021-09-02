Türkiye Bağcılar'da tartıştığı taksicinin arkasından böyle ateş etti

Bağcılar'da tartıştığı taksicinin arkasından böyle ateş etti

Türkiye

Bağcılar'da tartıştığı taksicinin arkasından böyle ateş etti

İstanbul Bağcılar'da, bir kişi tartıştığı taksi şoförünün arkasından caddenin ortasında ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

02 Eylül 2021, Perşembe 17:32 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yolcu olarak bindikleri takside şoför ile tartıştı. Tartışmanın ardından araçtan inen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla aracı ile yoluna devam eden taksici doğru ateş etti.

Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi. Cadde ortasında korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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