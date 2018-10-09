Bağcılar'daki bina kontrollü olarak yıkılıyor

İstanbul Bağcılar'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 10 bina boşaltıldı. Ekipler yan yatan binanın yıkımına başladı

09 Ekim 2018, Salı 16:23 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 21:07
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Akşam 19.40 sıralarında başlayan yıkım nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yan yatan binaya çıkan bütün sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yıkım sırasında bölgede elektrik, doğalgaz ve sular yetkililer tarafından kesildi. Ardından yıkım başlandı. Yıkım işlemi olay yerine gelen bir vinç yardımıyla yapılıyor.

Yan yatan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. Bir iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sürüyor.

Gökhan ÇELİK - Ersan SAN - Murat SOLAK - Taner YENER / İSTANBUL (DHA) 


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