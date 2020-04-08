İstanbul Bağcılar'da Corona Virüs nedeniyle karantinaya alınan binada yaşayan 16 kişinin 10'unda Corona Virüs olduğu paylaşıldı. Annesi, babası ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyen 18 yaşındaki Muhammed Ali Aras, ''Ailemizde 10 kişinin testi pozitif çıktı.Evde kendimizi izole ettik. Sadece bir kişi yemek yapıyor. Herkes kendi odasında kalıyor. Evde maskesiz dolaşmıyoruz" dedi.

Bağcılar Merkez Mahallesi, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde yer alan 4 apartman Corona Virüs nedeniyle karantinaya alındı. Merkez Mahallesi'nde bulunan Aras Apartmanı'nda 16 kişinin yaşadığı ve 10 kişide corona virüs olduğu belirtildi.

18 yaşındaki çocukta belirtiler vardı

Aras Apartmanı'nda oturan annesi, babası ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyen 18 yaşındaki Muhammed Ali Aras, “Geçen hafta yüksek ateş ve öksürük vardı. Ailemizde 10 kişinin testi pozitif çıktı. Ailecek hastaneye gittik. Sağlık Bakanlığı kadınlar için eve ekip gönderdi. Hastanede hepimizin testleri yapıldı. 16 kişiyiz bu binada. 10 kişi pozitif. Diğerlerinin testi tekrar yapılacak. Evde kendimizi izole ettik. Sadece bir kişi yemek yapıyor. Herkes kendi odasında kalıyor. Evde maskesiz dolaşmıyoruz" dedi.

3 gün önce karantina altına alınan apartmana dün öğle saatlerinde bir ambulans gelmişti. Ambulansın kronik rahatsızlıkları bulunan annesi ve babası için geldiğini söyleyen Aras, “Annemle babamın kronik rahatsızlıkları var. Annem 33, babam 38 yaşında. Annemde tansiyon, babamda böbrek rahatsızlığı var. Onların şikayetleri biraz daha fazla. Dün de ambulans çağırdık. Hastaneye götürdüler, orada tedavi ettikten sonra eve geri gönderdiler" diye konuştu.

Sağlık çalışanına bulaşmış

Başka bir daire oturan Muhammed Mustafa Aras ise “Evde 5 kişi yaşıyoruz. Sadece annem hasta odadan çıkmıyor. Amcam hastanede çalışıyor. Yüksek ateş sebebiyle hastaneye gitti. Test yapıldı ve pozitif çıktı. Biz aile apartmanındayız. İster istemez iç içe bir temasımız var. Annesi ve babası ile yaşıyor. Onlara da temas ettiği için testleri pozitif çıktı. Biz de yanlarına indiğimiz için annem de orada kapmış. Belirtileri de 5 gün sonra gösterdi. Durumumuz hafif seyrettiği için evde izole ediyoruz" diye konuştu.

Karantina binalarına giriş ve çıkış yasak olması sebebiyle bina önünde polis ekipleri nöbet tutuyor.

DHA







