Amerikan New York Times gazetesi, ABD özel kuvvetlerinin Suriye İdlib'deki bir köyde DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürmesinin tüm detaylarını yazdı.

Haberde, Türkiye ile ilgili önemli bir ayrıntı da var:

Terörle mücadele yetkilileri Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme planını açıklarken, CIA ve özel harekât birliklerinin dünyanın en çok aranan teröristi Bağdadi'nin yerini tespit etmiş olduğunu ve operasyon hazırlığı içerisinde bulunduklarını bildiğini aktarıyor.

"Trump'a rağmen öldürüldü"

ABD istihbarat yetkilileri aylarca Trump'ı Bağdadi konusunda bilgilendirdi. Bağdadi'nin yakalanması Trump tarafından da bölgedeki en önemli öncelik olarak belirlenmişti.

Trump'ın çekilme kararı, operasyonun zamanını öne çekti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bölgedeki casus, keşif uçuşu ve askeri varlık ağı çözülmeden önce harekete geçerek hazırlıkları hızlandırdı ve riskli bir gece baskını düzenlendi.

Aynı yetkililer Bağdadi'nin Trump sayesinde değil, Trump'a rağmen öldürüldüğünü aktardı.

Operasyona giden süreç...

Askeri yetkililere göre bilinen gerçek, sahadaki komutanlar Trump'ın kararıyla birlikte bu karmaşık operasyonu gerçekleştirme konusunda daha ciddi bir baskı altına girmiş oldular.

Operasyonun gelişimi konusunda bilgi sahibi olan 10'a yakın ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat, ordu ve terörle mücadele yetkilisi, cumartesi gecesi başlatılan operasyona giden süreci anlattı.

Yaz aylarında CIA, Bağdadi'nin DEAŞ'ın rakibi El Kaide bağlantılı örgütlerin hakim olduğu Suriye'nin kuzeybatısındaki bir köyde bulunduğuna dair beklenmedik bir istihbarat alınca operasyonun planlaması başlatıldı.

Danışmanı Türkiye'de yakalanıp, Irak'a iade edildi

ABD'li yetkililere göre bu istihbarat, Bağdadi'nin eşlerinden birisi ile yakalanmış olan bir DEAŞ kuryesinin sorgulanmasının sonucunda elde edilmişti.

Söz konusu kuryenin adı, Bağdadi'nin danışmanlarından İsmail el Ethavi. Türkiye'de yakalanıp Irak'a iade edildi.

Terör örgütünün üst kademesiyle Bağdadi'nin bazı toplantıları sebze taşıyan minibüslerde mobil olarak yapıldı.

İstihbarat işbirliği

CIA, bu istihbaratın ışığında Iraklı ve Suriyeli yerel istihbarat birimleriyle birlikte çalışmaya başladı. Amaç Bağdadi'nin yerinin tam olarak tespitini sağlamak ve düzenli hareket alanlarını belirleyebilmek için söz konusu bölgeye casuslar yerleştirmekti. Çekilme kararına rağmen söz konusu istihbarat işbirliği devam etti.

Suriyeli bir mühendisin anlatımına göre, Bağdadi operasyonun düzenlendiği köyde El Kaide bağlantılı Hurras el-Din örgütünün komutanlarından Ebu Muhammed Salama'nın evinde saklanıyordu.

Operasyonda Salama'ya ne olduğu ya da Bağdadi'nin bu kişiyle olan ilişkisi konusunda detaylar belli değil.

ABD ordusunun Delta Gücü komandoları Bağdadi operasyonunun taktik planlamasına başladıklarında karşılarında ciddi engeller olduğunu biliyorlardı.

Olası operasyon 2 kez iptal edildi

Söz konusu bölge El Kaide kontrol alanının derinliklerindeydi. Suriye hava sahasının o bölümü ise Rusya ve Suriye hükümeti tarafından kontrol ediliyordu.

Olası operasyonlar en az iki kez son dakikada iptal edildi. Son operasyon planlaması geçen hafta içerisinde iki ila üç günde tamamlandı.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, eldeki istihbarata göre Bağdadi'nin yer değiştirmek üzere olduğunun bilindiğini ifade ediyor.

Bu noktada ABD'nin ordu komuta kademesi hızla harekete geçilmesi gerektiği sonucuna vardı.

Ve operasyon için yeşil ışık...

Bağdadi'nin yer değiştirmesine izin verilmesi halinde ABD ordusunun da bölgeden çekilmesiyle birlikte yeniden izinin sürülmesi çok daha zor olacaktı.

Savunma Bakanı Mark Esper ABC kanalına yaptığı açıklamalarda, Trump'ın perşembe ve cuma günlerinde kendilerine operasyon için yeşil ışık yaktığını anlattı.

Washington yerel saati ile 17.00 (01.00) sularında büyük kısmı CH-47 Chinook tipi olmak üzere sekiz Amerikan helikopteri Irak'ın Erbil kentindeki askeri üsten havalandı.

Radarlara yakalanmamak için alçak ve hızlı uçuş gerçekleştiren helikopterler Suriye sınırını geçti ve Suriye hava sahasında kalarak İdlib'in kuzeyindeki Barişa köyüne ilerlemeyi sürdürdü.

70 dakikalık uçuş sırasında helikopterlere yer yer ateş de açıldı.

Helikopterlerin inmesinden hemen önce hem helikopterler hem de diğer ABD savaş uçakları bölgedeki binalara ateş açtı.

Hızlı hareket ettiler

Delta Gücü komandoları ve eğitimli köpekleri himaye ateşi eşliğinde operasyon bölgesine indiler.

Trump komandoların ana kapıdan değil duvarı patlatarak hedef binanın bulunduğu alana girdiğini söyledi. Amaç olası bubi tuzaklarına yakalanmamaktı.

Bu sayede hızla hareket ederek bir grup teröristle karşı karşıya geldiler.

Duvarı patlatıp içeri girdiler

Başkan Trump, Savunma Bakanı Esper, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte operasyonu Beyaz Saray'da keşif uçaklarının geçtiği canlı video görüntüleri üzerinden takip ediyordu.

Delta Gücü komandoları binayı çevreleyen duvarı geçtikten sonra çatışmaya girdi ve bir dizi kişi bu çatışmada ABD komandoları tarafından öldürüldü.

Komandolar duvarı patlatıp içeriye girerken bir Arap tercüman, çocuklara ve savaşçı olmayan ancak o bölgede bulunan kişilere nereden nasıl kaçabileceklerini söylüyordu.

Bağdadi 'canlı kalkan' olarak yanına 3 çocuk aldı

Bu sayede bölgede bulunan 11 çocuğun yara almadan kurtulduğu belirtiliyor.

Bağdadi'nin yeraltı tüneline kaçmasıyla birlikte Amerikan komandoları takibe başladı.

Trump Bağdadi'nin kaçarken yanına üç çocuk aldığını ifade etti. Bağdadi'nin bu çocukları 'canlı kalkan' olarak kullanmayı amaçladığı sanılıyor.

Bağdadi'nin üzerinde intihar yeleği olduğundan şüphelenen komandolar, Bağdadi'yi etkisiz hale getirebilmesi için bir köpeğe 'saldır' emri verdi.

Yakalanacağını anlayınca düzeneği havaya uçurdu

Trump Bağdadi'nin bu noktada üzerindeki düzeneği havaya uçurduğunu ve kendisiyle birlikte yanındaki üç çocuğu da öldürdüğünü belirtti.

Savunma Bakanı Esper iki saat süren operasyonun en kritik aşamasını ABC televizyonuna şu sözlerle anlattı: 'Yanında bir dizi savaşçı ve kadının yanı sıra çok sayıda çocukla birlikte bir yerleşkede.

Özel harekât birliklerimizin bu kişileri bölgeden uzaklaştırmak için bir dizi taktiği, tekniği ve uyguladıkları protokolleri var. Ama günün sonunda Başkan'ın da söylediği gibi kendisini öldürmeyi tercih etti ve yanında üç küçük çocuğu da götürdü.'

"Ağlayarak, çığlık atarak öldü"

Trump ise o anları daha detaylı anlattı: 'Büyük kısmını izledim. Bağdadi çıkmaz bir tünele girdi, ağlayarak, çığlık atarak öldü.'

Esper ise Trump'ın bahsettiği 'ağlayarak, çığlık atarak' ifadelerini kullanmadı ve 'Ben o detaylara hakim değilim. Muhtemelen başkan operasyona katılan komutanlarla konuşmuştur' demekle yetindi.

Washington saati ile 19.15'te (TSİ 04.15) özel harekât timinin komutanı Bağdadi'nin öldüğünü rapor etti.

İki ABD askeri hafif yaralandı

Çatışmalarda beş 'düşmanın' daha yerleşkede öldürüldüğü, operasyon bölgesinde de bir dizi düşmanın öldürüldüğü bildirildi.

Beyaz Saray operasyonda iki ABD askerinin hafif şekilde yaralandığını ancak göreve devam ettiklerini de aktardı. Trump operasyonda bir ABD ordu köpeğinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Komandolar operasyonun ardından yerleşkede bulunan 11 çocuğu bölgede bulunan bir kadına teslim etti.

Yerleşkenin tamamen imha edilmesi emredildi

Ardından ise yerleşkenin tamamen imha edilmesi emri verildi. Operasyon konusunda bilgi sahibi bir yetkiliye göre, bu şekilde bu bölgenin gelecekte DEAŞ tarafından kutsal bir yer haline gelmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Trump, ABD askerlerinin yaklaşık iki saat bölgede kaldıklarını aktardı. Askerler daha sonra helikopterlere binerek geldikleri güzergâhtan Irak hava sahasına geri döndüler.

Helikopterlerin 'Barişa'dan havalanmasından yaklaşık dört saat sonra ise Başkan Trump 'Az önce çok büyük bir olay oldu!' tweet'ini paylaştı."



