Türkiye Bağdat Caddesi'nde korku dolu anlar

Bağdat Caddesi'nde korku dolu anlar

Türkiye

Bağdat Caddesi'nde korku dolu anlar

Kadıköy Bağdat Caddesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi cep telefonu ile görüntülendi.

22 Nisan 2021, Perşembe 17:10 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15:30 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 06 MPE 60 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Olayı gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi cep telefonu ile görüntülendi. Öte yandan araç yangını nedeniyle kısa süreliğine Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

Murat KORKMAZ/DHA



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