Bağdat-Şam uçak seferi ertelendi

Irak Hava Yolları şirketi kaynaklarına göre bugün Bağdat’tan Şam’a yapılması planlanan uçak seferinin şirket ile Suriye Havacılık Kurumu arasındaki bazı idari uygulamaların hazırlanmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye’deki Şam Havalimanı’na Irak Hava Yolları şirketi 8 yıl aradan sonra ilk seferini bugün yapacaktı.

BAĞDAT (İHA)