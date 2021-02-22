Dünya Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Dünya

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

22 Şubat 2021, Pazartesi 20:50 Son Güncelleme:
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Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi. Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi. 

Bağdat'ın merkezinde bulunan korunaklı Yeşil Bölge'de, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binaları bulunuyor.

AA

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