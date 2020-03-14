Türkiye Bağdat’tan İstanbul’a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı
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  • Bağdat’tan İstanbul’a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı

Bağdat’tan İstanbul’a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı

Türkiye

Bağdat’tan İstanbul’a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı

Bağdat’tan İstanbul’a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile havalimanından çıkarıldı

14 Mart 2020, Cumartesi 01:17 Son Güncelleme:
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