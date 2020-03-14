Haberler Türkiye Haberleri Bağdat’tan İstanbul’a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı Bağdat’tan İstanbul’a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı Türkiye Bağdat’tan İstanbul’a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile havalimanından çıkarıldı 14 Mart 2020, Cumartesi 01:17 Son Güncelleme: 14.03.2020 01:17 YAZI BOYUTU PAYLAŞ Yazarlarımızdan Sağlık Bakanı: 'En agresif tedbirleri alacağız' Candaş Tolga Işık Panik yok! 66 bin kişi iyileşti... Oral Çalışlar Kadınlara destek işte böyle olur Hakan Çelik Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 Çocukların petrol kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler 2 Anne temizliği koronavirüse karşı en iyi önlem 3 Koronavirüse karşı nasıl tedbirler alıyorsunuz? 4 2020 yılı fitre ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını açıkladı 5 Köpeğiyle birlikte dünyayı geziyor