Baget ekmek tarifi: Baget ekmek nasıl yapılır?

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Baget ekmek tarifi

Baget ekmek malzemeleri

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı bal

1.5 su bardağı ılık su

500 gram un

3 yemek kaşığı zeytinyağı + yağlamak için ilave bir miktar zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

Baget ekmek yapılışı

Maya ve balı bir kasede yarım bardak ılık su ile karıştırın ve karışımı 5 dakika dinlenmeye bırakın. Derin bir yoğurma kabında kalan bir bardak ılık su, un, zeytinyağı ve tuzu karıştırın ve birkaç dakika bekletin. Ardından mayalı karışımı yavaş yavaş ekleyin. Maya ve unu pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve hamuru hacmi iki katına çıkıncaya kadar 40 dakika mayalanmaya bırakın. Dinlenen hamuru 5 eşit parçaya bölüp parçaları uzun rulolar olarak şekillendirin. İki fırın tepsisini zeytinyağıyla yağlayın, hamur rulolarını aralıklı olarak tepsilere yerleştirin. Ruloların üzerine keskin bir bıçakla kesikler yapın ve üzeri örtülü şekilde 25 dakika daha mayalanmaya bırakın. Mayalanan ruloların üzerine su sıkıp önceden ısıtılmış 230 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın. Hazırladığınız baget ekmekleri yemeklerin yanında servis edebilirsiniz. Dilerseniz, biberli ve peynirli kanepe yapımında da kullanabilirsiniz.