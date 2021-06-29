Fransa sadece İsviçre maçına değil turnuvaya mutlak favori olarak gelmişti. EURO 2016 ikincisi ve 2018 Dünya Kupası sahibi olarak turnuvaya gelen 'altın jenerasyon' bu turnuvayı ve 2022 Dünya Kupasını da kazanarak İspanya'nın 2008-2010-2012 yılında yaptığının bir benzerini yapmak istiyordu ancak olmadı.