Fransa sadece İsviçre maçına değil turnuvaya mutlak favori olarak gelmişti. EURO 2016 ikincisi ve 2018 Dünya Kupası sahibi olarak turnuvaya gelen 'altın jenerasyon' bu turnuvayı ve 2022 Dünya Kupasını da kazanarak İspanya'nın 2008-2010-2012 yılında yaptığının bir benzerini yapmak istiyordu ancak olmadı.
Takımın süperstarı Kylian Mbappe, İsviçre ile normal süresi 3-3 biten ve penaltılara giden maçta son penaltıyı kaçırınca Fransa elendi. Turnuva boyunca performansı eleştirilen 22 yaşındaki oyuncu, kaçırdığı penaltıyla da akıllar Roberto Baggio'yu getirdi.
Baggio, 1994 Dünya Kupası finalinde son penaltıyı kaçırmış ve İtalya kupadan olmuştu. Kalede ise Galatasaray efsanesi Taffarel vardı. Baggio bu penaltının etkisinden uzun yıllar çıkamamış ve psikolojik olarak çok etkilenmişti.
Her ne kadar final olmasa da Kylian Mbappe de penaltının ardından çok üzgündü. Mbappe maç sonu, "Herkesten özür diliyorum. Takıma yardım etmek isterken başarısız oldum. Buradan çıkmak, bunla baş etmek de çok zor. İsviçre’yi tebrik ediyorum" dedi.
Mbappe henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinde şimdiden bir Dünya Kupası var.
EURO 2016 kadrosunda yer almayan ve o dönem 17 yaşında olan Mbappe, Avrupa Şampiyonu apoleti olma hayalini ise sonraki turnuvalara taşıyacak.
İsviçre ise çeyrek finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak. Her iki takım da ikinci tur maçlarında sahadan 3-3'lük sonuçla ayrıldı. İspanya, Çek Cumhuriyeti'ni uzatmalarda 5-3 yenerken, İsviçre ise Fransa'yı penaltılarda eledi.