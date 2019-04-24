Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr. Gül Eryılmaz, bağımlılık ve şizofreni ilişkisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

BİR KEZ BİLE YETİYOR!

Kişiyi bağımlı hale getiren maddelerin beyin kimyasını etkiledikleri için bağımlılığın şizofreniye neden olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Gül Eryılmaz,"Bu maddeler beyinde dopamini artırmaktadır. Beyindeki artmış olan dopamin başka birçok psikiyatrik birçok hastalığa sebep olmakta ve bunların başında da şizofreni gelmektedir. Hatta kişide psikiyatrik bir hastalığa yönelik olarak genetik bir yatkınlık var ise kullanılan maddenin bir kez bile kullanılması halinde o hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazen altta yatan psikiyatrik hastalık madde kullanımına yol açabiliyor. Bazen de madde kullanımı ek psikiyatrik hastalıklara sebep olabiliyor. Bazen de iki farklı hastalık, biyolojik ve genetik bir yatkınlık sebebi ile birbirlerinden bağımsız bir şekilde aynı zamanda karşımıza çıkıyor. Kimi zaman psikiyatrik hastalıklar bireyde fark edilmeden ortaya çıkmaktadır. Bireyde var olan endişe bozukluğu, kaygı bozukluğu ya da depresyon kişi fark etmeden ortaya çıktığı için kişi bu duygularla ya da düşüncelerle baş etmek adına madde kullanmaya yönelebiliyor” dedi.

GENETİK YATKINLIK VARSA...

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr. Gül Eryılmaz, şizofreniye neden olan faktörler hakkında şu bilgileri verdi:

“Şizofreninin temelinde, şu ana kadar araştırmalarda ön plana çıkan en önemli faktör genetik yatkınlıktır. Şizofreni halk arasında yüzde 1 görülürken birinci dereceden akrabası (kardeş, anne, baba) şizofren olanların arasında yüzde 10 görülmektedir.”