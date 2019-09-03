Bağımsız bir yazılımcı WhatsApp Web için karanlık mod geliştirdi

WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen ama bir türlü gelmeyen karanlık mod özelliği için üçüncü bir kişi sorumluluk aldı. Webtekno'nun haberine göre Github.com kullanıcısı olan 'm4heshd' adlı kullanıcının Whatsapp Web için geliştirdiği karanlık mod, kullanıma açık.

Tarayıcı üzerinde çalışmayan mod, sadece Windows ve MacOs'un masaüstü uygulamalarında kullanılabilecek. Uygulama WhatsApp'ın resmi ürünü olmadığı ve üçüncü bir şahıs tarafından kullanıma sunulduğu için güvenlik açığı söz konusu. Bu durumda karanlık modu kullanmak isteyen kullanıcılar bu riski kabul etmiş olacak.