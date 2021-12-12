Avrupa'ya 16 bin kilometre uzaklıktaki Fransız toprağında gerçekleşen seçim, ayrılıkçılar tarafından boykot edildi. Fransa lideri Macron, referandum sonucundan memnun.

Üçüncü kez bağımsızlık referandumuna giden Yeni Kaledonya'da sonuçlar belli oldu, Fransa'dan ayrılmak istemeyenler seçimi kazandı.

Yerel medya, Avustralya'ya komşu olan Güney Pasifik adası Yeni Kaledonya'da 'evet' oyu verenlerin referandumu boykot ettiğini aktarıyor. Oyların yüzde 90'ı sayıldı ve bağımsızlık istemeyen 'hayır' oylarının yüzde 96'yı bulduğu bildiriliyor.

Yeni Kaledonya'da 2018 ve 2020'deki iki ayrı referandumda bağımsızlık önerisi yüzde 53 ve yüzde 56 ile reddedilmişti.

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa lideri Emmanuel Macron, sonuçların netleşmesiyle ilk açıklamasını yaptı. Macron, "Kaledonyalılar Fransa'da kalmayı tercih etti. Özgürce seçim yaptılar, Yeni Kaledonya Fransız kalacak" dedi.

18.576 kilometrekare yüzölçümü olan 288 bin nüfuslu takımada, yaklaşık 170 yıldır Fransa toprağı.

1980'li yıllarda, bağımsızlık isteyen yerli halkın (Kanak) Fransız yönetimine karşı silahlı eylemlere girişmesi sonrası, 1998 yılında üç referanduma izin veren bir anlaşma yapılmıştı.

Yeni Kaledonya'da nüfusun yüzde 40'ını Kanaklar, üçte birini de, çoğu burada doğan Avrupa kökenliler oluşturuyor. Nüfusun geri kalanını da diğer Pasifik adalarından gelenler ya da farklı ırklardan kişilerin oluşturduğu belirtiliyor.

FRANSA'YA UZAKLIĞI YAKLAŞIK 16 BİN KİLOMETRE

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, 1946'da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na dahil oldu. 1953'te etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Yeni Kaledonyalılara Fransız vatandaşlığı verildi. 1998 yılındaki Noumea Anlaşması'yla Yeni Kaledonya'ya özerklik verildi.

Paris yönetimi, zengin nikel madenlerine sahip olan Yeni Kaledonya'yı, stratejik açıdan büyük öneme sahip 'siyasi ve ekonomik bir varlık' olarak görüyor.



