Bağırsaklar nasıl ikinci beynimiz oluyor?

Son yıllarda bolca duyduğumuz 'ikinci beynimiz bağırsak' sözleri ne anlama geliyor? Nasıl oluyor da besinlerin sindiriminde görevli olan bağırsaklar, beynimiz gibi iş görebiliyor?

Bilindiği gibi beynimizde 80 milyar sinir hücresi varken, bağırsaktaki sinir hücresi sayısı 500 milyon.

Bağırsak ile beyin arasındaki iletişim birkaç farklı yoldan çift yönlü sağlanır. Bağırsakta üretilen hormonlar, bağışıklık hücreleri, mikrobiota, mikrobiotanın ürünleri ve beyinden bağırsağa gelen vagus isimli sinir, iki organ arasındaki başlıca iletişim yollarıdır.

Buradan anladığımız; iki organ arasında çift yönlü bir iletişim aracı olduğu. Yani beyin ve bağırsaklar arasında güçlü bir bağlantı var.

Bağırsaktaki bariyerin bozulması ve bağırsak geçirgenliğinin artışı, bugün nörolojik hastalıkları, otizm, dikkat eksikliği, hassas bağırsak sendromu, astım, multipl skleroz, depresyon, anskiyete, Parkinson, Alzheimer gibi pek çok rahatsızlığın temelinde yer alıyor.





Mutluluk bağırsaklarda çünkü;

Ruh hali, depresyon ve saldırganlık durumunun kontrol edilmesinde görev yapan serotonin hormonu, beyin-bağırsak mikrobiota aksında önemli bir sinyal molekülü.

Mukozal serotoninin, bağırsak geçirgenliğinin ayarlanmasında doğrudan rolü olduğu var. Mutluluk hormonu dediğimiz serotoninin yüzde 95'i bağırsakta, yüzde 5'i beyinde üretiliyor.

Bu nedenlerle bağırsak sağlığı beyin sağlığı kadar önemli. Dengeli beslenmeyi, düzenli fiziksel aktivite yapmayı, mevsiminde sebze ve meyve tüketmeyi ve probiyotik dediğimiz fermente besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin.