Bağışıklığı güçlendirmenin anahtarı: Glutatyon

Serbest radikaller olarak bilinen ve elektron açlığı içinde olan moleküller, vücudun sağlıklı hücrelerinden elektron çalarak kararsız yapılarından kurtulma eğilimindedir. Bunu yaparken sağlıklı hücrelere ve vücut metabolizmasına geri dönüşümsüz zararlar verirler. Serbest radikallerin zararlı etkilerinden vücudu korumak için devreye antioksidanlar girer. Daha önce de belirttiğimiz gibi glutatyon vücuttaki en güçlü antioksidan. Glutatyon vücuttaki sağlıklı hücrelerden elektron çalmaya çalışan serbest radikallere kendindeki fazla elektronlardan vererek onları düzenli molekül haline dönüştürür. Bu sayede sağlıklı hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Glutatyon adeta bir serbest radikal avcısı gibi çalışır ve vücudun savunma sistemi için vazgeçilmezdir.

Glutatyon eksikliği pek çok hastalığa zemin hazırlıyor

Maalesef ilerleyen yıllar içerisinde vücudun glutatyon üretimi azalır, ayrıca sigara, alkol tüketimi, sağlıksız ve asidik beslenme, yetersiz ve kalitesiz uyku, hareketsiz yaşamda glutatyon kaybına sebep olur. Bu durumda vücutta serbest radikaller artarak, hücre ve doku hasarı meydana getirir. Glutatyon eksikliği sadece erken yaşlanmaya neden olmakla kalmayıp, kronik yorgunluktan diyabete kalp damar hastalıkları ve alzheimer, parkinson, demans gibi merkezi sinir sistemi hastalıklarından, kansere kadar pek çok hastalığa zemin hazırlar.

Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesi, hastalıkların önlenmesi için vücutta glutatyon seviyesinin etkin düzeyde olması gerekir.

Yetişkin bir bireyin günlük glutatyon ihtiyacı 500 mg

Glutatyon içeren ve vücutta glutatyon üretimini sağlayan besinler lahana, karalahana, brüksel lahanası, enginar,karnabahar, ıspanak, maydanoz, sarımsak, soğan, tarçın, kimyon, zerdeçal, avokado, kuşkonmaz, bamya, kabak, greyfurt, havuç gibi gıdalar.

Yetişkin bir bireyin günlük glutatyon ihtiyacı 500 mg. Doğal besinlerle bunun sadece 1/5 mg kadarlık kısmı sağlanabilir. Bu aşamada glutatyon seviyesini arttırabilmek için takviye edici preparatların kullanımı önem kazanır.

Bu takviyeler tablet, sıvı ve enjeksiyon formunda olabilir. Klinik araştırmalar neticesinde tablet glutatyonun neredeyse hiçbir işe yaramadığı gözlemlendi. Damar yolundan enjekte edilen glutatyon ise yüksek fiyatlı olmasının yanı sıra; gelişen teknoloji içilebilir glutatyon takviyesini aynı niteliğe getirebilmemizi sağladı. Dolayısıyla doğru ve etkili içilebilir takviyelere yönelmek bu durumda ulaşılabilirliği en yüksek, en sağlıklı yöntem.

Sıvı preperatlar yüksek emilimi ve hızlı etkinliği sayesinde diğer formlara göre avantaj sağlar.

Günlük rutinimizde gıdalarla yeterince temin edemediğimiz glutatyonun, takviye edici gıdalar ile istenilen ve etkin seviyelerde olmalarını sağlayabiliriz. Böylece sağlıklı, kaliteli ve uzun bir yaşam sürebiliriz.









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