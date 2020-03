Bağışıklığınızı Gökkuşağından Lezzetler ile Güçlendirin!

Holistik Sağlıklı Yaşam Danışmanı, Hukukçu, Hümanist ve aynı zamanda Yazar olan Clara Seren Amram kurucusu olduğu Clarita’s Way (Clarita’nın Yolu) ile corona virüsüne karşı bağışıklığımızı güçlendirmenin ipuçlarını aktarıyor.

“Gökkuşağından Lezzetler“ adlı bir kitabı da bulunan Clara Seren Amram, rengarenk sebze ve meyvelerin sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini bizlere tekrar hatırlattı. “Vücudumuzun ihtiyacı olan tüm vitaminleri doğa bize cömertçe vermiştir. Yeterki, seçimimizi doğadan yana yapalım, doğal beslenmeyi ilke edinelim“ diyen Amram, sebzelerin faydalarını şöyle hatırlattı:

“Vücut ve ruhsal sağlığımız bir bütündür. Kaygı düzeyinin yükseldiği şu günlerde özellikle koyu yapraklı sebzeler, yüksek magnezyum içerikleriyle stresten arınmamıza yardımcı olabilirler. Evde otururken obeziteye geçit vermemek için de sebzelerin tokluk hissi veren ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan özelliklerinden yararlanabiliriz. Potasyum zengini sebzeler antioksanlar aracılığıyla kalbimizi korumaya yardımcıdırlar. Beyin sağlığımız için folik asit, direncimizi artıran E vitamini ve C vitamini de bolca bulunur.“

Amram, pırasa, turp ve domatesin Clarita’s Way mutfağında ayrı bir yeri olduğunun altını şu sözleriyle çizdi: "Pırasanın hem kalorisi çok düşüktür, hem de lif bakımından çok zengindir. Çok iyi bir arındırıcı ve idrar sökücüdür. Potasyum, kalsiyum, B9 ve K vitaminleri içerir. Turp gibi olmak deyimi kuşkusuz ki, boşuna söylenmemiştir. Çünkü turp içerdiği mineral, vitamin ve liflerle tam bir şifa kaynağıdır. Turp C vitamini deposudur, kalbi korur, bağışıklığı güçlendirir. Kansere karşı korunmaya da destek verir. Domates doğanın en güçlü antioksidanlarından olan C vitaminini ve likopeni bol miktarda içerir. Ayrıca kalp sağlığına faydalıdır. Domates yemek, prostat kanserini önlemeye yardımcıdır, domatesin diğer kanser türleriyle savaşmaya da yararlı olduğu bilinmektedir."

Meyvelerin de tıpkı sebzeler gibi şifa verdiğini aktaran Amram, şunları belirtti: “Her yaştan insanın en sevdiği meyvelerden biri olan muz, antibiyotik ve mantar önleyici özellikleriyle, ishalin tedavi edilmesine, zehirli metallerin vücuttan atılmasına ve içindeki pektin sayesinde ülserle mücadele edilmesine yardımcı olur. Greyfurt, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, magnezyum, folat ve potasyum içerir; kalp ve damar sertliği için yararlıdır. Çeşitli boğaz ve ağız enfeksiyonlarına ve alerjilerine karşı da etkili bir turunçgildir. Portakal en iyi B9 vitamini, kalsiyum, potasyum ve beta karoten kaynaklarındandır. Mandalina ve kivi güçlü birer antioksidandır, bağışıklığı yani hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır.“

Clara Seren Amram, Clarita’s Way ile “Beslenme, Sağlık ve Hukuk“, temalarını içeren “İyi Yaşam Döngüsü“, yani fiziksel, ruhsal ve mental beslenmeyi hayatımızdaki pratiklere dönüştürerek, çevresindeki insanlara aktarmak için çalışıyor; ve pek çok kuruma ve kişiye de bu konuda eğitim veriyor. Holistik Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı kavramını Türkiye’ye ilk getirenlerden birisi olan Amram, yaklaşık 20 yıl önce bu konuyla ilgili farkındalık yaratma çalışmalarına başlayarak, bu süreçte yol alınmasına önemli bir katkı sağladı.

Sağlıklı beslenme ve iyi yaşam üzerine “Sağlık ve Lezzet Dolu Bir Yaşam“,“Sağlıklı Yemekler, Mutlu Çocuklar“ ve “Gökkuşağından Lezzetler“ adlı üç kitap yayımlayan, şimdilerde de yeni kitabı üzerinde çalışan Clara Seren Amram’ın sağlıklı beslenme üzerine önerileri ve tariflerine web sitesinden ya da sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

