Bağışıklık güçlendiren kış çorbası tarifi

Bir yandan corona virüsle mücadele ederken diğer yandan havaların soğumasıyla birlikte hastalıklarda da artış görülmeye başlandı. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, havaların soğuması ile gribal enfeksiyon ve corona virüs salgınına karşı, vatandaşlara bol bol C vitamini tüketilmesi gerektiğini söylüyor. İHA'ya konuşan Balcı, hastalıkları uzak tutmak isteyen kişilerin kış çorbası tüketmesi gerektiğini söylüyor. Peki kış çorbası nasıl yapılır?

Kış çorbası için malzemeler

1 adet kuru soğan

1 adet patates

2 diş sarımsak

1 adet tatlı kırmızı biber

1 su bardağı dolusu karnabahar

1 adet havuç

1 çay kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

7-8 dal maydanoz

Karabiber

Pul biber

1 çay kaşığından daha az tuz

Kış çorbası nasıl yapılır?

Soğanlar küçük küçük doğranır ve zeytinyağında sotelenir.

İçine rendelenmiş iki diş sarımsak ilave edilir.

Küp küp küçük bir şekilde doğranan sebzeler pişme sürelerine göre;

İlk olarak havuç ,

, Sonra patates ,

, Sonra karnabahar,

Kırmızı biberi ekleyerek kavrulur.

İsteğe bağlı olarak et suyu ile lezzetlendirilebilir.

Son olarak baharatlar eklenir.

Servis edilirken de ince kıyılmış maydanozlar ile servis edilir.





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