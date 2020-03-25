Bağışıklık sistemini güçlendiren kuruyemişler

Bağışıklık sistemi, hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı vücudu savunan savunma sistemidir. Bu süreçte bazı vitaminler ve minerallerin alınmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde en pratik, sağlıklı ve besleyici atıştırmalıkların başında kuruyemişler geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit, vücudumuzun direnç kazanması için gerekli vitamin ve mineral içeriğine sahip kuruyemişler hakkında bilgi verdi.

Kapalı kuruyemişler tercih edilmeli

Evde kalma sürecinde zararlı atıştırmalıkların karşı uyaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit; “Evde kalarak geçirmeye çalıştığımız bu dönemde karbonhidrat içerikli besinler ve yoğun hayvansal gıdaları öğünlerimizde tüketebiliyoruz. Bu besinlerin bağışıklık sisteminin üzerinde olumlu etkisi bulunmadığı gibi maalesef zayıflamasını da sağlıyor. Çocuklarımız da dahil olmak üzere bağışıklık sistemimizi güçlendirecek gıdaları tüketmeliyiz. Bunların başında kuruyemişler ve kuru meyveler geliyor. Vücudumuzun direnç kazanması için gerekli vitamin ve mineral içeriğine sahip kuruyemişler, ara öğünlerde sağlıklı ve besleyici atıştırmalık olarak da karşımıza çıkıyor. Bu süreçte en çok dikkat etmemiz gereken şey ise kuruyemişleri paketli ambalajlarda almamız. Açıkta satılan kuruyemişler hijyen koşullarını tam olarak sağlayamadığı gibi zararlı bir virüsle bağışıklık sistemimiz üzerinden olumsuz bir etki yaratabilir.” dedi.

Virüsle savaşta imha ekibi A, C ve E vitaminleri, selenyum ve çinko

Vücudun diren kazanması için A, C ve E vitaminleri, selenyum ve çinkonun önemli olduğunu dile getiren Berrin Yiğit, bu vitaminlerin bulunduğu kuruyemişler hakkında şu bilgileri verdi:

“Bedeni istila eden düşmanları yok eden, düşen enerjiyi artıran, tokluk hissi, insülin dengesi sağlayan C vitamini kaynağı turunçgiller, nar, kivi, kırmızı biber, brokoli beslenmeye eklenmelidir. Bağışıklık sistemi hücrelerini artıran A vitamini kaynağı havuç, balkabağı, brokoli, domates, ıspanak, yumurta, marul ayrıca hücre duvarlarına bariyer çeken E vitamini zengini fındık, badem, yer fıstığı, ceviz, ay çekirdeği gibi kuruyemişler beslenme düzeninde mutlaka yer almalıdır çünkü yapılan araştırmalar, özellikle fındık, ceviz, badem ve ay çekirdeği gibi kuruyemişler içerisinde bulunan E vitamininin savunma mekanizmasını güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Çinko yönünden güçlü kabak çekirdeği ve iyi bir çinko ve kalsiyum kaynağı olan badem ise kalsiyum kemik ve diş gelişimi ile birlikte çinko ise DNA, RNA ve çeşitli proteinlerin sentezlenmesinde, yaraların iyileştirilmesinde, bağışıklığın desteklenmesinde önemlidir. İnsan vücudu için son derece önemli bir mineral olan ve bağışıklığı arttıran selenyum; vücudumuzun ve metabolizmanın korunmasında kilit bir rol oynuyor ve kajuda bol miktarda bulunuyor. Vücutta üretilemeyen Omega-3 yağ asidini ise ceviz sayesinde kolayca takviye edebiliriz.”

Her gün bir avuç kuruyemiş tüketilmeli

Berrin Yiğit, “Özellikle badem, fındık, ceviz, antep fıstığının hepsini bir avucu geçmeyecek şekilde bir ara öğünde 2-3 kuru kayısıyla veya kuru erikle yenilebilir. Veya karışık olarak satılan paketli kuruyemişlerden küçük, masum bir avuç şeklinde günde 1 veya 2 defa ara öğün yapılabilir. Özellikle de bitki çayıyla birlikte tercih edilirse hem vücudu rahatlatır hem de lif kaynağı olan kuruyemiş ve kuru meyveler, çayla birlikte doygunluk hissini artırır. Çünkü şu an hepimiz sahte açlıklar yaşıyoruz. Aslında tokuz ama duygusal olarak aç hissediyoruz bedenimizi ve dolayısıyla çok daha fazla yemek yiyoruz. Bunun önüne geçebilmenin en masun yolu ise kuruyemişlerdir.” dedi.