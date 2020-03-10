Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için süt içirin

Soğuk havalarla birlikte gribal enfeksiyonlarda görülen artış nedeniyle çoğu insan, korunmak için önlem arayışına girdi. Uzmanlar, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için hem çocukların hem de yetişkinlerin düzenli olarak süt içmesini öneriyor. Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma gözlendiğini belirten uzmanlar, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli olduğunu kaydediyor.

Süt vücudu koruyor

Sütün yaşamsal bir sıvı olduğunu ve yaşamın her evresinde beslenme konusunda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesinin savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğuna dikkat çekti.

Çocuklarda günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılıyor

Sütteki temel besin maddeleri protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminler olduğunu hatırlatan İnanç, “Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel (mutlaka dışardan alınması gerekli) yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir” dedi.