Bağışlanan organları 2 kişiye umut oldu
Batman’da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki Orhan Yağız’ın bağışlanan böbrekleri iki hastaya umut oldu
Evinde rahatsızlanması nedeniyle ailesi tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Yağız’a yapılan tetkiklerde beyin iltihabı teşhisi konuldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yağız, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
BÖBREKLERİNİ BAĞIŞLADILAR
Aile, beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının böbreklerini bağışladı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınan Yağız’ın böbrekleri, iki hastaya nakledilmek üzere Diyarbakır’a götürüldü.
İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, yaptığı açıklamada, aileye başsağlığı diledi, küçük Yağız’ın başka bedenlerde yaşayacağını belirtti.
'EN ACI GÜNLERİNDE DİĞER HASTALARA UMUT OLDULAR'
Pamukçu, organ naklinin önemine değinerek "Yağız ailesi en acı günlerinde organ bekleyen hastalara umut oldu." ifadesini kullandı.
AA