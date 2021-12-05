Bağkur primi ‘artmasın’ talebi! En az 1055 TL…

Esnaf kesimi primdeki bu artışın kendilerini zorlayacağını ifade ediyor. Dün bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1.055 liralık primin düşürülmesini de talep etti. Palandöken, “Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağkur primlerine asgari ücrete paralel zam yapılmamalı” dedi.

İNDİRİM YÜZDE 10’A ÇIKMALI KARTTA KOMİSYON ALINMAMALI

Düzenli prim ödeyen esnafa daha çok prim indirimi yapılması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Kendi Bağkur primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016’dan beri devam eden yüzde 5’lik indirim söz konusu. Fakat bu oran yeni yılda yüzde 10’a çıkarılmalı ve bunun gibi ödemeyi kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi teşvik edecek çeşitli kolaylıklar sağlanmalı. Öte yandan Bağkur prim ödemelerinde kredi kartı ile ödemelerde 26.38 liraya kadar ek hizmet ücreti de alınıyor. Kredi kartı ile ödemek isteyen esnafımızdan online website üzerinden alınan hizmet ücreti alınmamalı. Esnafı korumak ekonomiyi korumaktır” dedi.

VERGİ VE ODA KAYDI OLANLAR UNUTULMAMALI

Emeklilik yaşı gelip prim gününü doldurmayan esnaf için de müjdeli haberler gelmesini beklediklerini söyleyen Palandöken, “Emeklilik yaşı gelen fakat oda ve vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayan esnafımız da unutulmamalı. Esnafımız hafta sonu, bayram, tatil ayırt etmeksizin SSK’lıya göre neredeyse iki kat fazla çalışıyor hem gün olarak hem de saat olarak. SSK’lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyorken, esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Bu yaklaşık 5 yıllık fark ile ilgili de çalışma yapılmalı ve uzun zamandır bu konuda müjde bekleyen esnafımız rahatlatılmalı” şeklinde konuştu.