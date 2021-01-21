Bağkur primini ucuza geri kazanmak için son 10 gün

Buna göre; daha önce borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan Bağkur’lular yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödedikleri takdirde, sigortalılık süreleri yeniden canlandırılarak (ihya), emekliliklerine sayılacak. İhya başvuruları 1 Aralık’ta başlamış ve süre uzatımıyla birlikte 1 Şubat 2021’e kadar uzatılmıştı.

Borç olan tarihe göre

Başvurular için 10 gün kaldı. Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların yani Bağkur’luların bu yasadan yararlanıp başvuru yapması çok önemli. Daha önceki af düzenlemelerinden farklı olarak yasa, borçlu olunan dönemin primine göre ödeme yapılmasına imkan tanıyor. Yani örneğin 2005 yılından borç varsa o dönemki aylık prim neyse o tutar baz alınıyor. Bu Bağkur’lu için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Eski borca büyük indirim

Yapılandırmayla, prim borçları ne kadar eski tarihli ise yapılandırma kanunu kapsamında elde edilen kazanç da o kadar artıyor. Prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık süreleri normalde asgari ücret üzerinden ihya ediliyor. Yapılandırma kanununda ise bir defaya mahsus olmak üzere kolaylık sağlandı. Prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık süresini ihya etmek isteyenlerden, borcun doğduğu tarihteki anaparası ile o tarihten bu yana hesaplanan enflasyon farkı istenecek.

Fark sadece yüzde 0.35

Enflasyon farkı hesabında ise aylık yüzde 0.35 oranı baz alınarak ayrıca bir kolaylık sağlanıyor. Bu yolla daha düşük enflasyon farkı ve düşük primle borçları kapatmak mümkün oluyor. Anapara ile hesaplanan enflasyon farkını Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 31 Mart’a kadar peşin olarak ödeyenlerin sigortalılık süreleri yeniden canlandırılacak. İhya işlemini yaptıktan sonra emekli aylığı bağlatmaya hak kazananlar ise ayrıca kredi kolaylığından yararlanacaklar.

Eş ve çocuklar da aylık bağlatabilir

İhyadan yararlananlar isterse SGK’nın kamu bankalarıyla imzaladığı protokol çerçevesinde düşük faizli, 36 ay vadeli kredi kullanarak borcu ödedikten sonra emekli olabilecekler. Yapılandırma kanunu kapsamında ihya hakkından, ölen Bağkur’luların hak sahipleri de yararlanabilecek. Borç yüksek çıktığı için daha önce ihya işlemini gerçekleştirememiş olan ölen Bağkur’luların eşleri veya çocukları durdurulan sigortalılık süresini ihya ederek ölüm aylığı bağlatabilecekler.

Başvuru süresi yeniden uzatılmayacak

Basit bir hesapla 24 aylık bir borç için bugün 29 bin 620 lira ödenmesi gerekiyordu. Ancak ihya ile bu borç 8 bin 960 liraya inecek. Yüzde 70 iskonto sağlanacak. İhya kolaylığından yararlanmak için tanınan başvuru süresi 1 Şubat’ta sona erecek. Kanunda yer alan yetki çerçevesinde ödeme süresi bir ay ötelendi. Ancak, kanunda başka bir uzatma yetkisi bulunmuyor. Dolayısıyla başvuruların 1 Şubat’a kadar yapılması, ödemelerin de mart ayında tamamlanması gerekiyor.



