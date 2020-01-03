Bağkurlu sağlıkta ek süre istiyor

Yasa gereği; Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 60 günden fazla prim borcu olan Bağkurlu (esnaf), Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeyen ve borcu biriken 5 milyon vatandaş, hastanelerden sağlık hizmeti alamıyordu. Resmi Gazete’de 24 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mağduriyeti gidermek amacıyla bu vatandaşların sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilmeleri için yılsonuna kadar süre tanındı.

Gelir 981 TL'nin altındaysa

Süre 31 Aralık itibarıyla bitti. Prim borcu olan 5 milyon kişinin devlet destekli sağlık hizmeti alması için prim borcunu ödemesi gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’dan gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden (981 lira) fazla olanlar aylık 88.29 TL GSS primini kendileri ödüyor. Geliri 981 liranın altında olanların primi ise devlet tarafından ödeniyor.

Gecikme faizi var

Yeni bir uzatma kararı alınmadığı takdirde prim borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak. Prim borcunu yapılandıran ve taksidini düzenli ödeyenler ise sağlık hizmeti almaya devam edecek. GSS borcunun olup olmadığı e-Devlet’ten ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ başlığı altında sorgulanabilir. GSS borcu olup da bugüne kadar yapılandırmayanlar borç için gecikme cezası ve gecikme faizi ödeyecek.

5 milyonu ilgilendiriyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağkurluların, sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin sona erdiğini hatırlatarak, “Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalı. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon genel sağlık sigortalısı ile Bağkurlu vatandaşımızın uğrayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulama ertelenmeli” dedi.