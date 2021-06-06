2008 yılından başlayarak çeşitli kanunlarla Bağkur prim borcunu ödeyemeyen vatandaşların prim borçları silinerek sigortalılık süreleri donduruldu. Vatandaşlar daha sonra ellerine para geçince SGK’ya ihya başvurusunda bulunabiliyor. Normalde dondurulmuş sigortalılık sürelerinin ihya edilebilmesi için ihya başvurusunun yapıldığı tarihteki asgari ücret veya bunun 7.5 katı arasında değişen tutar üzerinden prim ödeniyor.

BU KOLAYLIK KAÇMAZ

Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için 2021 yılında en az 41.14 TL prim alınıyor. 1997 yılı için de 2020 yılı için de aynı tutarda prim ödenmesi isteniyor. Bu durum da Bağkur’luların primleri ödemesini zorlaştırıyor. Meclis’ten geçerek yasalaşan yapılandırma yasası borçlu Bağkur’lular için önemli bir kolaylık sağladı.

BAŞVURU OLMAZSA NE OLUR?

İhya hakkından köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (esnaf) ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yararlanabilecek. 30 Nisan 2021’den önceki borçlar, yasa Resmi Gazete’de çıkıp yürürlüğe girdikten itibaren 4 ay içinde yapılandırılmaz ve ödenmezse bu süreler otomatik olarak durdurulacak. Dondurma işlemi için ayrıca başvuru gerekmeyecek. Daha sonra bu primlere ihtiyaç olursa yeniden canlandırma olabilecek.

İHYA İLE EMEKLİLİK İMKANI OLACAK

Yapılandırma kanunu kapsamında ihya başvurusunda bulunanlar, hesaplanacak tutarı, yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyecek. Bir başka deyişle ihya başvurusunda bulunanlar, hesaplanan borcu ekim ayında ödedikleri takdirde daha önce dondurulmuş olan sigortalılık sürelerini ihya edecekler. Yaş, sigortalılık süresiyle birlikte bu dondurulan süreler prim eksiğini tamamlıyorsa ihya ile emeklilik imkanı olacak. Emeklilik yaşı ve primi yetmeyenlerin de bu imkandan yararlanması menfaatlerine olacak. Daha sonra yüksek tutar ödemek yerine daha az ödeyerek prim kazanmak şu anda avantajlı.

20 BİN LİRA CEPTE KALACAK

Yasaya göre; dondurulan sürelere ait prim borçları da yapılandırma kapsamında ödenebiliyor. Ödenecek borç ise borçlu olunan yılın primine göre yapılacak. Sadece borcun anaparasına yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak enflasyon farkı eklenecek. Bu da bütçeyi sarsmayacak bir fark. Mesela, Ocak 2009-Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortası dondurulan Bağkur’lu bir esnafın, ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödemesi yetecek. Yani 20 bin lira civarında avantaj sağlanacak ve aradaki dondurulmuş primler geri kazanılabilecek.