17 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasayla Bağkur’lular için yapılandırma ve dondurma hakkı getirilmişti. Buna göre; daha önce borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödedikleri takdirde sigortalılık süreleri yeniden canlandırılıp emekliliklerine sayılacak. İhya (canlandırma) başvuruları bugün başladı ve 1 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.

31 Ekim'den öncesi için

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın tamamını 1 Mart 2021’e kadar ödeyenlerin sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Düzenleme 31 Ekim 2020 itibarıyla tüm prim borçlarını kapsayacak. Buna göre; esnaf ve tarım Bağkur’lularına, 31 Ekim’den önceki borçlarını peşin ödemeleri için 2 aylık süre verilecek.

Para yatırmadan mümkün

Primler, borçlu olunan yıla göre hesaplanacak. Hesaplanan borç anaparası ile eklenen enflasyon farkı şubata kadar ödenecek. Ödeme sonrasında yaş ve sigortalılık süresi tamamlanmış ancak prim eksiği bulunanlar bu primi borçlanmayla kapatırsa emekli maaşı bağlanacak. Ayrıca günü dolduğu halde çıkan prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da söz konusu borçlu günlerini ‘dondurarak’ para ödemeden emekli olabilecekler.

Hak sahibine yetim aylığı

İhya için ihtiyaç olan süreler değil tüm dondurulan süreler ödenecek. Prim ödemeleri mevcut asgari ücret üzerinden yatırılacak. Hayatta olmayan Bağkur’lunun eş ve çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatmak için isterlerse kendileri de ihya başvurusunda bulunabilecek. Dondurulan sürelerin tamamının primini ödeyen hak sahipleri, prim süresinin yeterli olması halinde dul ve yetim aylığı bağlatabilecek.

Dondurma imkanı da var

Bağkur’lular özellikle koronavirüs sürecinde primini ödeyemedikleri dönemleri dondurarak borçlarını sildirebilecek. Yani Bağkur’lulara ileride tekrar ihya edebilmek kaydıyla, 31 Ekim 2020 itibarıyla borçları bulunmaları halinde, borçlu oldukları dönemlere ilişkin Bağkur’luluklarını dondurma hakkı getirdi. Dondurma hakkının kullanan Bağkur’luların bu döneme ilişkin borçları silinecek, SGK’ya borçlu olmayacaklar.

İleride isterse canlandıracak

Borçları silinen Bağkur’luların 1 Kasım Bağkur’lulukları yeniden başlatılacak. Borçları silinen kişilerin bu dönemdeki Bağkur’lulukları dondurulmuş olacak ve emekliliklerine dahil edilmeyecek. Ileride bu dönemlerin ihya edilerek emekliliğe dahil edilmesi mümkün. 31 Ocak 2021’e kadar SGK’ya prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu durumdaki kişilerin SGK’ya borçları silinecek, Bağkur’lu süreleri de dondurulacak.







