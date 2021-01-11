Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan yasa, 17 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre; daha önce borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan Bağkur’lular yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödedikleri takdirde sigortalılık süreleri yeniden canlandırılarak, emekliliklerine sayılacak. İhya başvuruları 1 Aralık’ta başladı ve 1 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.

31 Mart'a kadar

SGK, başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın da ödenmesi gereken süre 31 Mart 2021 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar borcunu yatıranların sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Düzenleme 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla tüm prim borçlarını kapsayacak. Bağkur tescili yapıldığı halde hiç prim ödememiş kişilerin tüm sigortalılık süreleri durdurulacak.

İsteyen sildirebilecek

Örneğin; 1 Ocak 2019 tarihinde Bağkur tescili yapılan sigortalı, 31 Ekim 2020 tarihine kadar hiç prim ödemediyse ve Bağkur kapsamında faaliyetlerine devam ediyorsa, 1 Şubat 2021 tarihine kadar da ödeme yapmaması ya da bu borcunu yapılandırmaması halinde, 31 Ekim’den önceki prim borçları silinecek ve sigortalılık süreleri durdurulacak. Bu sigortalının Bağkur’u 1 Kasım 2020 itibarıyla yeniden başlatılacak. Bu tarihten sonrakini düzenli ödemek gerekecek.

Canlandırmanın avantajı

İhya (canlandırma) başvurusu yapan Bağkur’luların gecikme ceza ve faizi silinecek. Borç, aylık yüzde 0.35’lik enflasyona göre yeniden hesaplanacak. Bu da çok az bir fark anlamına geliyor. Örneğin; 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının, bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim, alt sınırdan 24 bin 368 lira. Bu tutar yapılandırmayla 8 bin 967 liraya düşüyor. Yani yüzde 63 indirim var.

Finansman kolaylığı

31 Ekim 2020’den önceki prim borcu daha fazla olup da ödeme gücü bulunmayan Bağkur’luya önemli bir avantaj sağlandı. SGK ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank arasında kredi protkolü imzalandı. Bu işbirliği, prim borcunu ödediği anda emekli olabilecek vatandaşların yüzde 1.60 faiz ve 36 ay vadeyle kredi kullanmasını sağlıyor. Öncelikle Bağkur’lu esnaf ve sanatkarın 1 Şubat 2021’e kadar SGK il müdürlüklerine başvuru yaparak, ‘emekli olabilir’ yazısı alması gerekiyor. Bu yazı ile birlikte primlerin peşin ödeneceği son gün olan 31 Mart 2021 tarihine kadar bankalara başvuru yapılabilecek.

Ne kadar ödeyeceksiniz?