Yakında Meclis’e sunulacak olan kanun teklifine göre 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti getiriliyor. Pandemiden fazlasıyla yara alan esnafı korumak için böyle önlemler gündemdeyken, artık çalışmak istemeyen emekli olmayı tercih eden esnafa da kolaylık sağlanıyor. Esnaf, sanatkar, şirket ortağı, işyeri sahibi ve diğer bütün Bağkur’lular yani işveren de tıpki işçiler gibi ‘malulen emeklilik’ hakkından yararlanabiliyor.

ESNAF TALEPTE BULUNUYOR

Sosyal güvenlik sistemi, tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalıları erken emekli ediyor. Buna ‘malulen emeklilik’ deniyor. Malulen emeklilik için aranan en önemli şart ise çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair ‘sağlık kurulu raporu’. Bağkur’lular, emeklilik için kendileri bizzat maluliyet tespiti talebinde bulunmak zorunda. Bunun için de il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurarak, yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor.

NE KADAR PRİM GEREKİYOR?

Bağkur’luların malulen emeklilikleri için yaş şartı aranmıyor. Ancak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmaları gerekiyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Bağkur’luların malulen emeklilikleri için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi dahil herhangi bir prim borcunun bulunmaması şart.

MAAŞ NE ZAMAN BAĞLANIYOR?

Malulen emeklilik hakkından yaranlanmak isteyen kişi, sigortalılığı devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilir. Yani maluliyet durum tespiti işlemi için sigortalılığı sonlandırmak, işyerini kapamak zorunlu değil. Ancak Bağkur’lunun malullük aylığı için işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin gelir, aylık, ödenek talep belgesi ile SGK’ya başvurması şart. Maaş ödemesi takip eden ayın başından itibaren başlıyor.