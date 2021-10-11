Ucuz emeklilikte son fırsat! İşte son tarih...

Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan ‘7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)’ kapsamında 1 Temmuz’da başlayan başvurular, 30 Eylül’de sona ermişti. Bu dönemde SGK'ya 1 milyon 190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Toplam 1.6 milyar lira da tahsilat yapıldı.

BAŞVURU NEREYE?

Ancak geçmişe dönük prim borcu olan ve borcu nedeniyle primleri dondurulan yüz binlerce Bağkur’lu (4B) için fırsat ise hâlâ sürüyor. 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren yasadan yararlanarak ihya (canlandırma) borçlarını yapılandırmak isteyen Bağkur’lu, 1 Kasım 2021’e kadar başvurabilir. Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin başvurular, sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yapılıyor.

YÜZDE 70 AVANTAJ

Dondurulan sigortalılık süresini ihya etmek isteyenlerin borç ödemesi, borçlu olunan yılın primine göre yapılacak. Sadece borcun anaparasına yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak enflasyon farkı eklenecek. Bu yolla yüzde 60-70 arası avantaj sağlanacak. İhya için çıkarılan borcun tamamının ilk taksit süresi içinde ödenmesi gerekecek. Böylece dondurulan primler emekliliğe sayılacak. Primi yeten hemen emekli olabilecek.

HEMEN MAAŞ BAĞLANACAK

Yasa Bağkur’lulara iki yönden avantaj sağlıyor. Birincisi; prim borcunu ödemek istemeyenlerin borçlu oldukları dönem donduruluyor yani borç gözükmüyor, siliniyor. Bu kişilerin başvuruda bulunması gerekmiyor. İkincisi ise daha önce dondurulan sigortalılık sürelerini ihya etmek isteyenleri kapsıyor. Borcunu ödeyecek olan bu kişilerin büyük indirim imkanı sağlayan yapılandırma için başvurmaları gerekiyor. Emeklilik dilekçesini verip hemen maaş alabilme imkanları doğuyor.

TAKSİT DÖNEMİNE DİKKAT!

Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım’a kadar yapabilecek. İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021’de bitecek. İlk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek.

KREDİ İMKANI VAR

Yapılandırma kapsamında sigorta prim borçlarını ödedikten sonra emekli olabilecekler kamu bankalarından (Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank) 36 ay vadeli kredi çekebilecek. Krediye başvurular da 1 Kasım’a kadar yapılabilecek. Kredinin aylık faizi ise yüzde 1.55 olarak belirlendi. Kredi taksitleri, bağlanacak emekli maaşından kesilerek ödenecek.