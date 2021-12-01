Bağlanmış halde bulundu! 1200 yıllık

Peru'daki arkeologlar, ülkenin başkenti Lima yakınlarındaki bir alanda 800 ile 1.200 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir mumya ortaya çıkardı. San Marcos Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, korunmuş cesedi Lima'dan yaklaşık 25 kilometre içeride, Cajamarquilla arkeolojik alanındaki bir kasaba meydanının ortasında, yerin altında buldular. Araştırmacıların söylediğine göre, mumya iplerle bağlı, elleri yüzünü kapatır halde bulundu. Uzmanlar bunun güney Peru'da bir cenaze geleneği olduğunu söyledi.

Mumyanın yaşı, onun İspanyol istilası öncesi dönemlere kadar uzandığı ve hatta 15. yüzyılda Peru'nun ünlü Machu Picchu kalesini inşa eden İnka uygarlığından bile daha eski olduğu anlamına geliyor.

Kazıya öncülük eden arkeologlardan Pieter Van Dalen Luna, "Bu sakinin keşfi, İspanyol istilası öncesi zamanlardaki etkileşimlere ve ilişkilere yeni bir ışık tutuyor" dedi.

Luna, CNN'e yaptığı açıklamada mumyanın büyük olasılıkla dağlardan Kolomb öncesi dönemde hareketli bir ticaret merkezi olan Cajamarquilla'ya gelen, 25-30 yaşlarında bir adam olduğunu söyledi.

Van Dalen Luna ve arkeolog arkadaşı Yomira Huamán Santillán liderliğindeki 40 kişilik bir ekiple Ekim ayı ortalarında kazı çalışmaları başladı ancak ekip bir mumya aramadıkları için, yaptıkları keşif onlara da büyük sürpriz oldu.

Huamán CNN'e verdiği demeçte, "Bütün ekip gerçekten mutluyduk çünkü bunun olacağını düşünmemiştik. Bu kadar önemli bir keşif yapmayı hiçbirimiz beklemiyorduk" diye konuştu.